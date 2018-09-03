中國央視《開學第一課》 家長被規定看了之後…大罵

中國規定家長須看《開學第一課》，還要拍照上傳存證。（圖擷取自央視網）

2018-09-03 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕新學期開學了，中國教育部發文要求全國的中小學學生及家長，要共同觀看《開學第一課》節目，但是，因為廣告太多，使得節目延後15分鐘才播出，引發家長們大怒，大罵央視開了「反面課」，教孩子不守時、不守信將受譴責。

綜合媒體報導，中國教育部發文要所有家長們，要跟孩子共同觀看上週六在中央電視台播出的《開學第一課》，還要拍攝孩子看節目的照片上傳、有的要交觀看心得；由於是強制規定，家長們只好帶著孩子守在電視前，等著「上課」。

原訂播出時間是晚上8點，但是，一開播就先播15分鐘廣告，家長看得火怒，稱是「廣告第一課」，大賣床墊、豆漿機、瓷磚、阿膠、家電、兒童牙膏…，家長們在網上大吐槽，結果在週日一早上了微博熱搜榜。

家長們怒罵中國官方，不守時還強制觀看，是培訓廣告嗎？逼得小小學生熬到晚上10點才能上床睡覺，能夠好好開學上第一課嗎？有家長更發火指出，高考還沒有全國統一，小學生作業竟然要全國統一，搞得小學生和學長累得半死。

央視也知廣告太多惹怒眾家長，央視廣告經營管理中心週日就提出道歉，但網民不買帳，指根本就是央視收到廣告費之後，再來一個道歉，兩天之後又風平浪靜。只能教小孩，「只為商業價值而不守時不守信，將受到譴責」。