65歲以上採地中海飲食法 義研究：早逝風險降25％

義大利醫學中心研究指出，採用地中海飲食法，在年過65歲之後早死的風險能降低25%。示意圖。（資料照）

2018-09-03 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕義大利「IRCCS Neuromed」醫學中心最新研究指出，採用地中海飲食法、多攝取橄欖油中有益健康的脂肪，在年過65歲之後早死的風險能降低25%，研究發布在《英國營養學期刊》（British Journal of Nutrition）。

綜合外媒報導，「IRCCS Neuromed」醫學中心團隊招募5200名65歲以上的志願者，進行為期8年的追蹤研究，在頭1年結束後共有900人死亡，最後1年結束死亡人數達到3874人；團隊另參酌另外7項、涉及1.2萬名受試者的研究，這些研究的老年死亡人數達到11738人。

研究作者波納奇歐（Marialaura Bonaccio）指出，已知地中海飲食法能降低一般人的早死率，但尚未有研究探討人類晚年是否也適合此情況，此研究則證明該飲食法能降低25%年長者的早死機率，多攝取橄欖油當中的脂肪，並在用餐過程中飲用適量酒品，能對身體產生保護作用。

地中海飲食法主要是多食用蔬果類，並以堅果等穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油，並對於黃油等飽和脂肪，以及紅肉、加工食品、汽水、糖均呈極低度攝取。

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《英國營養學期刊》

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