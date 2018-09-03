中風塞住腦血管 英國研究：失智風險恐較常人加倍

2018-09-03 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾希特大學（University of Exeter）發布最新研究指出，中風病患因腦部血管受損，未來患得阿茲海默症的風險較常人加倍，即使高血壓、糖尿病和其他心血管疾病也可能提升失智風險，但中風對人體的危害還是相當顯著，研究發布在《阿茲海默症與老年失智期刊》（Alzheimer’s & Dementia journal）。

綜合外媒報導，艾希特大學科學團隊分析36項研究，參與研究的190萬人均有中風病史，團隊另分析12項研究，這些研究探討的是130萬名志願者是否在測試期間內發生中風，因此確定中風與失智存在關聯性，腦部受傷的位置與受傷程度能夠解釋失智風險的變化。

研究作者洛瑞達（Ilianna Lourida）指出，「我們發現中風病史使失智症風險增加約70％，但正在中風的狀態使失智風險增加1倍以上；有鑑於此，預防中風以及和中風後的護理工作，可能是預防阿茲海默症的關鍵項目」，且男性中風者失智風險高於女性。

世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約有1500萬人中風，且有5000萬人得到阿茲海默症，這樣的數字將在20年內多出將近1倍，一直到2050年，此2種病症的患者將可能達到1.31億人；研究指出目前需要探討，以了解中風與失智症的關聯性，在種族間或教育程度高低的人群中，是否會出現差異性。

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《阿茲海默症與老年失智期刊》