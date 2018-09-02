100萬塊樂高組成超狂積木超跑 還真的能開上路！

丹麥的玩具公司樂高（LEGO）日前成功挑戰完成1:1的「樂高版」布卡堤凱龍，這輛積木超跑除了真的可以開上路外，還邀請知名的英國前賽車手安迪·華萊士（見圖）來試駕測試性能。（圖擷取自YouTube）

2018-09-02 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥的玩具公司樂高（LEGO）前陣子與法國超跑品牌布加迪（Bugatti）合作，推出一款1/8的超跑布卡堤凱龍（Bugatti Chiron）積木模型，隨後樂高又成功挑戰完成1:1的「樂高版」布卡堤凱龍，這輛積木超跑除了真的可以開上路外，也在2018年8月30日於一級方程式錦標賽（F1）義大利站亮相。

綜合外媒報導，樂高公司為了完成這項創舉，特地組成一個16人團隊，其中包括設計、機械與電機方面的專家，耗時將近1年半，仿照俗稱「山豬王」的超跑，打造出「樂高版」布卡堤凱龍。

「樂高版布卡堤凱龍」全車重量達1.5公噸，可容納2名乘客，全車除了車體的鋼架與輪胎不是積木製成外，其餘總共動用了超過100萬塊積木拼組而成，甚至沒有使用膠水幫助黏合，而且為了讓這輛積木超跑能夠更真實的還原配色，樂高公司還多生產了56種新零件；這輛超跑的引擎是用2300多個玩具馬達組成，讓「樂高版布卡堤凱龍」擁有5.3馬力，時速可達20公里。

而樂高公司還特地邀請知名的英國前賽車手安迪·華萊士（Andy Wallace）負責試駕這輛「樂高版布卡堤凱龍」測試性能，他看到這輛積木超跑時也表示「在20公尺外，很難看出這輛超跑是用積木做的，我不禁能想像製造這輛積木超跑所花的精力與時間」；這輛積木超跑於2018年8月30日，在一級方程式錦標賽（F1）義大利站首度亮相；過去樂高公司也曾用530萬塊積木，1:1複製出電影「星際大戰」系列中著名的X翼戰機（X-WING）。

「樂高版布卡堤凱龍」介紹與試駕影片