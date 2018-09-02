女主播不爽性感氣象播報員勾引老公 找對方理論被打破頭

2018-09-02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間地方電視台女主播懷疑同台的氣象播報員是介入她婚姻的小三，日前怒氣沖沖的找對方理論，氣氛越吵越僵，兩女大打出手，最後主播被打到頭骨碎裂，而把人打傷的氣象播報員則被電視台停職。

根據外媒報導，同樣在美國維吉尼亞州地方電視台「WSAZ-TV」工作的女主播比文斯（Erica Bivens）以及氣象播報員安布茨（Chelsea Ambriz），上個禮拜日在亨廷頓（Huntington）的一間酒吧內打架，原因是比文斯懷疑長相甜美、身材火辣的安布茨勾引自己的老公唐納德（Donald），儘管兩人常在電視上一同出鏡，但其實早有嫌隙，加上當天在酒吧中，唐納德也向比文斯坦承自己與安布茨有一腿，但是是安布茨勾引他的。

確信身為同事的安布茨勾引自己的丈夫以後，比文斯氣得找安布茨對質理論，越講火氣越大，開始出現推撞，最後兩人索性直接拳腳相向。安布茨猛力將比文斯推開致使其跌倒，比文斯的頭骨碎裂，耳膜也受傷影響了聽力。事發後警方指出，比文斯指安布茨先前就常對她做出不客氣的舉動，兩人之間早已積怨許久。

目前安布茨已經被WSAZ-TV停職，並被控普通毆打罪，預計要在本月21日出庭，若罪名成立以後，安布茨將會面臨最高一年有期徒刑，及500美元（約1萬5400元台幣）的罰鍰。

比文斯日前在推特上發文表示自己在休養中，待完全康復以後就會回到職場上工作。有不少網友表示，最應該被打的不是偷吃的老公嗎？