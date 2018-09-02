遊戲界震撼彈 史克威爾艾尼克斯將與騰訊合作

日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯於8月30日宣布將與中國騰訊成立合資公司。圖為騰訊年度例行的遊戲嘉年華。（路透）

2018-09-02 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本遊戲大廠史克威爾艾尼克斯（Square Enix）於8月30日宣布將與中國騰訊成立合資公司，計畫聯合開發遊戲，並將遊戲業務擴張至全世界。

綜合媒體報導，騰訊以及史克威爾艾尼克斯宣布將成立合資公司，但還沒定調設立日期、出資比例等細節，不過騰訊提到，將會與史克威爾艾尼克斯聯手將遊戲推廣至世界各地。能確定雙方此次合作，不僅將目光放在中國市場，更是放眼於整個世界。

「最終幻想（Final Fantasy）」、「勇者鬥惡龍（DQ）」等膾炙人口的遊戲，都是史克威爾艾尼克斯開發的作品。遊戲創造開發費用日漸高攀，史克威爾艾尼克斯得到來自騰訊的大量資金，外界認為史克威爾艾尼克斯的遊戲內容會出現顯著提升，結合騰訊的網路傳播能力，會讓兩間公司創造引人熱議的話題。

對於騰訊而言，與史克威爾艾尼克斯合作，能幫助騰訊完成7月曾發布的「拓展個人電腦遊戲平台」的宏願。不僅如此，近年來受到矚目的電子競技領域需求量大增，透過與遊戲大廠的合作，騰訊將有機會在愈發蓬勃的遊戲界，取得一席之地。