中國高鐵將通車香港 外媒：西九龍站一堆怪安排

香港西九龍高鐵總站要撥出一大塊地區租給中國作為「一地兩檢」的檢查站，香港只向中國每年收取象徵性的1000港元（約新台幣3900元）租金。（彭博）

2018-09-02 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣深港高鐵香港段9月23日將通車，香港西九龍站本周末開放民眾參觀，但卻無法看到關鍵的車站月台層及高鐵列車，也發現不少怪問題。

法國國際廣播電台（rfi）報導，高鐵香港段一些稀奇古怪的安排陸續曝光，包括香港西九龍高鐵總站要撥出一大塊地區租給中國作為「一地兩檢」的檢查站，香港只向中國每年收取象徵性的1000港元（約新台幣3900元）租金。

相較之下，香港每年都要向中國支付人民幣810萬元（約新台幣3600萬元）租金，租借深圳灣口岸作為往來香港與中國的車輛檢查站。

高鐵香港段也規定，乘客只能隨身攜帶小型行李上車，大型行李得交付託運，報導引述港媒消息稱，託運的行李還不保證與乘客同時抵達目的地，港鐵目前正就此與承辦商商討有關問題。

另外，搭乘高鐵與搭乘飛機一樣，要提早幾乎1小時辦理離境手續。西九龍站站長林家豐指出，屆時乘客不能直接在高鐵月台層候車，須先在候車區等車，「我們要等候高鐵列車來到之後，才會讓乘客登車」。

西九龍高鐵站的月台層目前不設月台門，據悉，不準乘客在月台層候車，是為了安全要求，需確保列車停定月台後，才准許乘客上車。

另據香港《明報》指出，本周末西九龍的開放日，並未讓民眾參觀最主要的車站月台層及高鐵列車，只能看模型，讓不少人相當失望，而行李限制也讓不少人擔憂，可能不會搭高鐵出遊，探親或工作則可考慮。