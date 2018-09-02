廣東汕頭爆120萬災民 民間物資以「政府之名」才准入

中國廣東的汕頭連日暴雨，導致嚴重災情。（圖擷取自《新京報》）

2018-09-02 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東的汕頭地區日前遭逢嚴重水患，根據中國國家應急管理部的數據宣稱，這次水災共影響廣東省14市27縣，有120.8萬人受災，8.5萬人緊急安置，4700餘人急需救援物資，共造成2死2失蹤；不過消息一出，又引來災民怒火，指稱當地早知道已發生3名孩童溺斃，怎麼可能總共只有2死？另外也傳出，有當地政府官員禁止民間募集的物資運進災區，要求必須以「政府的名義」才會放行，引來網友的群起撻伐。

綜合外媒報導，汕頭市政府指出，截至9月2日上午7點，全市受災人數共有91萬多人，且造成23.5億人民幣（約新台幣105億元）的經濟損失，各地淹水深度在0.3至1.5公尺之間；而中國國家應急管理部表示，截至9月2日止，廣東省的消防隊已出動1萬2610人次，救出受困災民7089人，緊急安置1萬829人；這次水災共有120.8萬人受影響，造成2人死亡2人失蹤，有8.5萬人緊急安置，4700餘人急需救援物資；而汕頭市應急辦指出，已派出7.1萬名搜救人員進行救災。

不過當地災民指出，早就已經發生3名孩童不幸溺斃的事件，但官方卻只認證「2死」，怒批「全汕頭都知道已經有3個孩子溺斃，還有2個成人觸電身亡，官方卻還想隱瞞」，質疑政府報喜不報憂；另外也有災民發現，有民間自力募集的物資想運進災區賑災時，卻遭到攔下，要求這些物資必需用「政府的名義」才會放行，氣的網友直接將影片上傳至微博抨擊，但目前相關影片似遭當局「和諧」。

不過也有人認為是當局為防止救援道路遭堵塞，所以才會要求民間的救援物資必須先登記後，再由搜救人員統一發放；但也有當地災民想辦法連絡民間救災隊，告知繞過當局救災據點的路線與地點，以「走私」的方式將賑災物資運進災區。

除了當局投入的搜救人員外，災區也有許多民眾自發性的組成救援隊，到處運送賑災物資跟轉移傷患。（圖擷取自微博）

當地災民指出，早就已經發生3名孩童不幸溺斃的事件，但官方卻只認證「2死」，怒批「全汕頭都知道已經有3個孩子溺斃，還有2個成人觸電身亡，官方卻還想隱瞞！」（圖擷取自《七環視頻》）