摩洛哥「哈蒂嘉」性侵案 少女遭輪姦、紋身、菸燙2個月被放回

2018-09-02 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教為世界三大宗教之一，其中齋戒月為重要習俗，但齋戒月期間（5月5日至6月4日）摩洛哥17歲女子哈蒂嘉（Khadija）被人綁架後，慘遭非人對待2個月，被輪姦、紋納粹圖騰及拿菸燙她等虐待行為。近期案情曝光後，引起外界呼籲摩國正視該國女性受迫害的問題。

綜合外媒報導，受害者哈蒂嘉表示，她在摩洛哥中部地區的親戚家被2名男子綁架，綁匪囚禁她約2個月，囚禁期間她不僅時常挨餓，也遭受恐怖虐待，包括：輪姦、拿菸燙她手腳、吸毒及在她身上刺納粹或其他圖案。

「他們太可恨了！」哈蒂嘉回憶當時，綁匪將她當成賺錢工具，讓其他男子以金錢或毒品交換性服務。隨後，哈蒂嘉於8月中旬被綁匪帶回她家，哈蒂嘉母親見狀泣不成聲，一度昏厥，不理解綁匪為什麼要這樣對待她的孩子。

儘管哈蒂嘉的母親心疼女兒的遭遇，但礙於摩洛哥的社會價值觀，將被性侵的女性視為恥辱，拒絕報案。哈蒂嘉不顧母親的反對，已向警方報案，目前已經有12名18至27歲的嫌犯逮捕，3名仍在逃，法庭將於9月6日開庭。而加害者的家屬則批評哈蒂嘉愛說謊且不自愛。

此案曝光後，引起外界憤怒，要求摩國政府結束受性侵或其他暴力對待的女性被社會視而不見的文化，也發起「我們都是哈蒂嘉」的請願活動，吸引近7萬5000名摩洛哥民眾響應。