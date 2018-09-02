繞月飛行第一人 美太空人：只有前30秒有趣

2018-09-02 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕領導人類首次環繞月球飛行任務的美國太空人、高齡90歲的博爾曼（Frank Borman）近日受訪時指出，當年環繞月球時，他只有前30秒覺得有趣，相較於另2位被太空迷住的同伴，他覺得沉悶，只想趕快回家。

《每日郵報》報導，1968年，美國太空船「阿波羅8號」載著美國太空人博爾曼、洛弗爾（Jim Lovell）及安德斯（William Anders）在12月21日升空，進行世上首次環繞月球軌道的載人太空任務。

當時的任務指揮官的博爾曼告訴電台節目「This American Life」，洛弗爾被太空迷住了，很想探索月球，而他只是把這個任務視為冷戰期間，對抗蘇聯的一場戰役，「我想參與打擊蘇聯的任務，只有一樣東西激發我，就是該死的蘇聯人」。

當被問到這趟無重力飛行任務是否「很酷」，博爾曼的回答是「不」。他說，他在太空中看到月球後，只有最初30秒感到月球很有趣，之後就覺得有點悶，並開始想回到地球與親人團聚。

博爾曼還形容月球就像廢墟，「月球上有很多隕石坑，又沒有色彩，看起來就只有不同灰影」。他也說自己一點也不想踏上月球，「我不想承擔在月球上抬起一塊石頭的風險，這對我來說沒什麼意義」。

「阿波羅8號」任務完成7個月後，「阿波羅11號」升空執行登月任務。