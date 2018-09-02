再拒中資！馬國亞航宣布：前首相簽的合作備忘錄失效

2018-09-02 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲規模最大、馬來西亞廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）8月30日宣布，馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）參加中國「一帶一路」會議所簽署的亞航協議效力消滅，與中資在中國河南鄭州的合作項目就此中斷。

綜合外媒報導，馬來西亞前首相納吉布2017年5月14日在中國出席「一帶一路」會議時，與中國有金融公司光大集團、河南省政府簽訂效力為期1年、不具約束力的合作備忘錄，內容提及共同經營亞航中國分公司，對鄭州機場出資維修，並投入機組員、工程師培訓計畫，提供飛航服務等。

亞洲航空8月30日指出，這份由前首相決定的合作備忘錄已然失效，公司不打算延長與中國的合作協議期限。

外媒推測，此與馬國現任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）的執政方針有關，從馬哈地上任以來連續取消中國「一帶一路」投資案、反對中資興建馬國住宅、抗議中方在馬國工業區築起長城。

中國長年來對亞航垂涎三尺，因為亞航在競爭激烈的東南亞廉航版圖中，專攻未開發地區的低成本市場，目前在印度、印尼、日本、菲律賓和泰國都有業務據點，儘管中國城市僅佔亞航目的地約15％，但中國曾一度貢獻了整個亞航40％的營業額。