菲律賓宿霧渡輪 驚傳靠岸前失火竄濃煙

宿霧阿爾高外一艘渡輪驚傳失火，所幸無人員傷亡。（圖片擷取自Google地圖）

2018-09-02 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓宿霧一艘渡輪在航行時失火，所幸沒有造成乘客及船員傷亡。

船上124人無恙 起火原因調查中

綜合外媒報導，宿霧阿爾高（Argao）一艘渡輪於今日下午突然起火，船上冒出陣陣濃煙。菲律賓海巡署指出，渡輪約在碼頭外300公尺處，正準備靠岸時起火，火勢約在2點30分撲滅，船上載有97名乘客與27名船員共124人，全員平安下船且沒有大礙，起火原因與位置仍待調查。