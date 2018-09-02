上網罵中國人「最低劣」 廈門大學助教被解聘

廈門大學歷史系助教周運中在微博發文稱中共是「匪」、中國人是「最低劣的民族」等，被校方以發表「錯誤言論」為由解聘。（圖取自多維新聞網）

2018-09-02 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國嚴格管控言論自由，廈門大學歷史系助教周運中以「東海道子」為網名，在微博發文稱中共是「匪」、中國人是「最低劣的民族」、「中國人不配做人」等，被校方以發表「錯誤言論」為由解聘。目前微博已找不到用戶「東海道子」的發文。

根據廈門大學官網消息指出，校方1日下午召開全校中層正職幹部會議時，通報周運中事件。校方認為，周運中「在微博上多次發表錯誤言論，歪曲歷史事實，損害黨和國家形象，傷害國人感情，逾越師德師風底線，在社會上造成了極壞影響」，根據多個相關規定，決定解除聘任周運中。

據港媒報導，1984年出生的周運中在復旦大學取得博士學位，後任教於廈門大學歷史系，他在微博帳號「東海道子」多次發文批評中國人，「中國人最高境界是說假話、做假帳、訂假合同」，是「最低劣的民族」。

周運中還稱「中國人最喜歡毒害同胞」；又曾轉發諷刺中國狗主人無公德心的帖文，留言「中國人不配做人」，還大批中共是「匪」、「某黨就是發國難財才上台」、「中國科技比美國至少落後五千年，是思想落後、民性落後、制度落後」等言論。

今年6月，同校教授尤盛東因課堂言論「偏激」被學生舉報，也遭校方解聘。今年4月，同校女研究生田佳良因在微博發文，以「支那」一詞批評上海迪士尼亂丟垃圾的遊客，遭紀律處分。校方本月1日確認田佳良已辦理退學手續。