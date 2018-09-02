長江商學院：中國民企營運狀況4年最差

2018-09-02 16:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由李嘉誠基金會出資創辦的非營利教育機構「長江商學院」，日前公布8月份中國民營企業經營狀況報告，指民企表現惡化，已達4年來最差。專家指出，在美中貿易陰影下，市場需求減少及結構性成本增加都是肇因，且企業3至5年內的經營壓力更不容樂觀。

自由亞洲電台報導，長江商學院以企業銷售前瞻、企業利潤前瞻、企業融資環境、企業庫存前瞻等4個分指數，平均後得出「中國企業經營狀況指數」，以50分為分界點，50分以上代表改善，50以下代表惡化。8月份的4個分指數全部下滑，平均指數為49.8，與上月的55.6相比明顯下滑，且上次指數低於50已是2014年7月。

值得留意的是，在銷售和利潤等數據表現退步之際，企業的人力成本前瞻指數，卻從上月的88.8升至本月的90.0；企業總成本前瞻指數從上月86.3升至本月88.3。報告指出，在目前的情況下，「企業所面臨的成本壓力不降反增，由此可見，企業面臨的成本壓力不是周期性，而是結構性的」。調查樣本均為該校的校友企業，以民營中小企業為主。

原中國「經濟學周報」副主編、美國哥倫比亞大學政治學博士王軍濤分析，整體經濟需求減少，市場競爭者卻在增加，再加上勞動力等經營成本上升，都是民企營運惡化的原因。他補充說，在中國市場「國進民退」的機制下，民企不如國企擁有優勢，造成這兩種型態企業在營運狀況上的差距；若是國企也和民企面臨同樣困難，國家的經濟就會跟著下滑。

中國獨立經濟學者、高地智庫研究員秦偉平則指出，社會整體營運的結構性成本正在上升，主要是輸入性通膨所引起；人民幣在美中貿易紛爭陰影下不穩定，企業經營成本上漲將轉嫁給消費者，而消費者購買力下降，就會讓企業陷入困境。他坦言，中國目前的經濟形勢非常不好，投資者的信心也大受打擊，中企在未來3至5年內將面臨更大壓力。