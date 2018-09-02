福島92萬噸含氚水怎處理？ 排放入海方案頻遭反對

福島第一核電站核污水淨化後的含氚水要如何處理是個難題。（資料照，法新社）

2018-09-02 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕福島第一核電站核污水淨化後的含氚水要如何處理是個難題，日本政府上月底分別在福島縣郡山市和東京都舉行聽證會，雖然官方想要把含氚水排入海，不過參加者紛紛對排入海的方式表達反對，包含在福島縣富岡町舉行的聽證會在內，3處都出現了反對排入海的意見，未來要如何處理這些含氚水，還需要再討論。

《共同社》報導，日本政府小委員會上月31日分別在福島縣郡山市和東京都舉行聽證會，30日則是在福島縣富岡町舉行，結果3處對含氚水排放入海均出現了反對聲音。

面對此反對意見，擔任委員長的名古屋學藝大學副校長山本一良表示，有許多嚴厲的意見，包括長期保存在儲管的可能性，今後將展開討論；但他也稱，永久保管很難，實際要如何處理將繼續討論下去。

日本福島核災後，福島第一核電站將高活度核污水淨化，結果水中的氚無法去除，目前在廠區內儲罐中保管的含氚水，約有92萬公噸。

不過日本政府和東電以「未來幾年內，會沒有場所可以放置儲罐」為由，強調有必要盡早處理這些含氚水，把含氚水稀釋後再排放入海的選項漸漸浮現出來，但反對者認為，政府和東電對於氚以外的放射性物質，則是幾乎沒有加以討論，也可能衝擊當地漁業。