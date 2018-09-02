中國打壓新疆維吾爾穆斯林 癥結點一次看

聯合國「消除種族歧視委員會」8月10日披露有百萬維吾爾人遭拘禁收容營。圖為位於新疆的清真寺。（圖取Pixbay圖庫）

2018-09-02 16:37

〔中央社〕中國打壓新疆維吾爾穆斯林，在聯合國「消除種族歧視委員會」（CERD）8月10日披露有百萬維吾爾人遭拘禁收容營後再度引發熱議。以下是相關癥結點整理。

● 話題為何突然引爆

過去就已有西方媒體陸續披露中國在新疆加強監控、打壓維吾爾人的消息。但在聯合國消除種族歧視委員會8月10日審查中國的相關報告時，委員會副主席麥道高（Gay McDougall）一席話，才讓話題重新引爆。

根據美聯社報導，麥道高在會中說：「有許多報告顯示，維吾爾人和其他土耳其裔穆斯林少數民族遭大規模拘禁。估計高達100萬人遭拘禁於所謂反極端主義中心，另有200萬人被迫要進所謂再教育營，接受文化與政治教化。」

● 情況何時開始惡化

德國的歐洲文化與神學學院（European School of Culture & Theology）研究員岑茨（Adrian Zenz）今年5月中旬發表一篇論文，專門研究中國在新疆的政治再教育活動。

岑茨指出，在中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國2016年8月上任前，只有一份與再教育營有關的招標公告，幾乎全部的相關招標都是從2017年3月以後才宣布，之後就傳出發動大規模的再教育，這很可能就是情勢惡化的時間點。

● 什麼樣的收容營

岑茨引用一份中共烏魯木齊市委黨校2017年6月刊出的報告，指這類再教育營的名稱為「集中教育轉化培訓中心」、「法制學校」、「康復矯治中心」等，地方則常簡稱之為「培訓班」。

再教育營有的可能就位於刑事拘留所、警察培訓中心，有的則為新建。接受再教育的時間有15日、2個月、3個月不等，但2017年春季以來，期限已被拉長至通常為6個月，甚至有到12個月。

岑茨引用取得的相關政府招標文件指出，中共為營區加裝衛生設備、溫水供應、暖氣及膳食設備，許多營區廣達1萬平方公尺，甚至有8.2萬平方公尺，有的標案還要求醫院與超市，但也有較小數百平方公尺的營區。

許多標案要求設置全面安全設施，像圍牆、安全圍籬、鐵刺網、強化門窗、監視系統、警察崗哨及供武警用的設施，讓既有營區變得像監獄；甚至有一份標案要求營區維安標準需比照刑事拘留所。

● 在裡面做什麼

岑茨指出，需進再教育營的「重點人員」，依情節輕重分為應嚴打的在押者、思想頑固者、思想不穩定者等，需要的時間也長短不同。在裡面的人要徹底研習宗教極端主義的危害方式、唱愛國歌曲。

進再教育營的人需拿掉傳統的布卡（Burka）罩袍，改穿現代的維族服裝，回到一般的入世生活方式。據密報者與部分觀察人士透露，2017與2018年又額外增加並特別著重的中文教學，包括讀報與觀看中國中央電視台（CCTV）等。

● 究竟多少人被關

麥道高的說法是數百萬人被關；岑茨估計人數為數十萬到100萬出頭，他也提到另有日本媒體引述位於伊斯坦堡的一個維吾爾流亡組織的報告，指共有約89.2萬人被關押在新疆68個縣市。

● 中國為何要這樣做

岑茨認為，隨著新疆成為中國「一帶一路」倡議的核心樞紐，北京似乎鐵了心要尋求維吾爾問題的最終解決。

● 有哪些爭議點

美聯社指出，麥道高並沒有為她在會上的指控提出明確的消息來源。

獨立新聞網站gray zone寫信向聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）查詢，OHCHR發言人葛隆納維特（Julia Gronnevet）回信確認，消除種族歧視委員會（CERD）並不代表整個聯合國。

她在回信中說：「你們是對的，CERD僅是獨立機構，媒體所引述的內容，是委員們在審查締約國的公開會議裡的談話。」

gray zone認為，對中國設拘禁收容營的指控並非由聯合國提出，而是一名不能代表整個聯合國的獨立委員會委員的說法，且那名委員是委員會中唯一的美國人，還沒有中國相關的學術或研究背景。

岑茨在論文第1頁就寫「本文要展現的，是事實上確有一個中華人民共和國政府機構的來源，證明有這些再教育營的存在」；關於人數，岑茨則說「儘管並不確定，合理推斷再教育營的拘留者總人數可能在數十萬及100萬出頭之間」，直言拘留人數也是推測而來。