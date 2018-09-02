維穩有共鳴 穆斯林國家漠視中國嚴控新疆

中國打壓新疆境內以穆斯林為主的少數民族維吾爾人。（資料照，美聯社）

2018-09-02 16:06

〔中央社〕中國打壓新疆境內以穆斯林為主的少數民族維吾爾人，世界各穆斯林國家卻因顧慮與中國經濟關係，甚至對維持內部穩定的作法有共鳴，而對北京默不作聲。

財經內幕（Business Insider）網站報導，近幾個月來，中國打壓維吾爾人而受國際嚴格檢視，但有專家指出，許多以穆斯林為主的國家，卻因不想破壞與中國的經濟關係而噤聲。

中國2013年推出包山包海的「一帶一路」倡議，企圖以橫跨歐亞非的鐵路、船運航線及其他基礎建設構成網絡，一路連結78國，多個中亞及中東國家都在一帶一路計畫之內。

為推動一帶一路，中國與信用評等不佳的經濟體簽訂多項高額借貸協議，像巴基斯坦等國已發現恐無力還債。此外，與中國發展經濟夥伴關係，似讓這些國家有口難言，不便對新疆局勢發表意見。

澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）中國政治研究員范尼文惠曾（Simone van Nieuwenhuizen）告訴財經內幕：「與大多數的國家一樣，許多以穆斯林人口為主的國家，都與中國發展日益密切的經濟關係。」

「談論新疆局勢可能不利（與中國）發展經濟關係、不符他們的利益，這已成了一項共識。」

身為一帶一路的夥伴國，埃及甚至曾協助中國打壓維吾爾人。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，去年夏天，埃及在未提供任何理由的狀況下，拘留境內數十名維吾爾學生，也拒讓他們與律師和家人聯繫；另據「紐約時報」（New York Times）報導，同時間開羅當局還遣返至少12名維吾爾人回中國。

范尼文惠曾表示，許多中東國家的人權記錄也很差，且跟中國一樣，把維持社會穩定置於個人權益之前。

維吾爾武裝分子被控在新疆發動造成死傷的種族暴亂，並於2009年至2014年間，在全國各地發動恐怖攻擊；中國便以確保和平、防止恐怖主義為由進行打壓。

范尼文惠曾指出，許多阿拉伯國家都抱持「社會穩定高於人權」的類似原則。