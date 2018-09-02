中國新疆再教育營 維吾爾留學生揭實況

西方媒體指中國在新疆的再教育營拘留眾多維吾爾人。（法新社）

2018-09-02 16:28

〔中央社〕西方媒體指中國在新疆的再教育營拘留眾多維吾爾人。美國「外交政策」網站訪問被關進營內的維族留學生伊曼，以自身經歷揭露營內狀況。

「外交政策」（Foreign Policy）專文以維吾爾青年伊曼（Iman）被關押的親身經歷為主軸，標題稱再教育營為「中國穆斯林的古拉格」，把在新疆的再教育營類比為前蘇聯勞改營古拉格（Gulag）。

來自維吾爾族中產階級家庭的伊曼數年前到美國留學，他在中國教育體系內的學業表現優異，還獲得中國東部某所大學學位。

2017年暑假，伊曼搭機回中國，打算先在東部沿岸陪朋友們共度閒暇時光，再回新疆探望母親。

在他下飛機前，一名空服員就走近並告訴他：「有人要問你問題，可能只是簽證問題。」隨後3名穿著制服的中國邊檢巡邏警員就在空橋等待伊曼。伊曼在拘留期間接受脫衣搜身，然後警員檢查他的行動裝置。

由於無法找到看似有罪的資料，一名警員提出一連串問題：「你在北美做什麼？你在哪裡讀書？我們找到中國教授的名片，你認識很多重要人物，不是嗎？」

伊曼隨後先在看守所待了9天，同時邊檢當局聯繫伊曼新疆家鄉的執法單位。伊曼所處的拘留室有34人，他是唯一的維吾爾人。第9天，新疆警方抵達，他們銬住伊曼並押送到火車站，伊曼問：「真有必要上銬？」一名警官回說：「不要問問題，我們很寬容了，你也應該上銬的。」

來自伊曼家鄉的3名漢人警官，護送他搭乘前往新疆的火車。3名警官多次詢問伊曼是否收到家鄉警局的通知，要他在2017年5月20日前回家，這是要求在國外讀書的維吾爾人返鄉的地方命令。

火車抵達新疆後，當地警方首長下令將伊曼帶進再教育營。他抵達後立刻被記錄身分，一名警官拍下他的照片，測量身高體重，然後要他脫到僅剩內衣，還把伊曼剃成光頭。

不到2週前，伊曼還是美國頂尖研究型大學之一的畢業生，現在他則未獲司法程序即遭拘留。

伊曼只穿著內衣，被分配到一間關有其他19名維吾爾族男性的房間。進到這個只有一盞燈泡的房間後，一名警衛發給伊曼一件亮黃色內衣，一名獄友送給他一條短褲。

伊曼開始觀察牢房，地面鋪磚的房內有一座馬桶、一個水龍頭，還有一張大床鋪，所有人都睡在那。營內提供他簡單的餐具：一個碗和一把湯匙。

伊曼指出，每天日常活動單調且高度制式化，「我們每天早上5時起床，有20分鐘可以盥洗。警衛每天只提供3瓶熱水給20人，我不得不與其他人爭搶熱水，一個星期來我沒有好好洗過澡。」

「然後我們被規定要整理床鋪，警衛會檢查我們的工作：床單必須平整，覆蓋整張大床鋪的兩條毯子必須沒有褶皺，然後早上6時才吃早餐。」

菜單沒有變化，總是吃饅頭。早餐過後，大家可以走動，並喊出中文口號「努力訓練，努力學習」。

伊曼說：「嗯，我記不起剩下的口號了，我打賭可以在搜索引擎百度上找到。無論如何，我們走動數個小時，然後我們觀看『再教育』電影，然後才吃午餐。」

在擁擠的囚房裡，伊曼感到寂寞和孤獨，他說和其他人講話往往太令人沮喪，所以不願意與人交談。

「我的獄友大部分已被監禁超過2個月且沒有被正式起訴。期間，和一名60多歲男子成了朋友，他被判刑6年。」伊曼說那名男子的「罪行」只是用手機傳訊息給女兒，簡單解釋可蘭經文教義，女兒則把訊息分享給朋友，當局卻判他信仰和散布極端主義。

被關進再教育營的第17天，伊曼被一名警衛叫住：「收好你的東西，你被釋放了。」家鄉的居民委員會來到拘留中心要送伊曼回家。

他們要把伊曼交給當地警方首長之前，這名警衛警告：「我確信你可能因為不愉快的經歷而有一些意識形態變化，但要記住：無論你在北美說了什麼或做了什麼，你的家人仍然在這裡，我們也在這裡。」

在返回中國30天後，伊曼終於回到家裡，但在家宛如被關在電子監獄一般，他的居民身分證將被新疆地區無所不在的安全檢查站掃描，裡面包含伊曼過去的「犯罪」紀錄。

伊曼最終在當年秋天獲得自由返回美國讀書，但他現在彷彿處於流亡狀態，不知何時或能否可以回家。

由於伊曼的母親曾到土耳其旅遊，她2016年10月被關在一所再教育中心，伊曼不敢打電話或寄電子郵件給母親，深怕危及她的安全，因為聯繫待在國外的親屬可能會受到訊問及拘留。

在加拿大畢業的中國學生章聞韶（Shawn Zhang）用谷歌（Google）衛星照片分析新疆各地的再教育營、拘留設施，發現這類看守所有許多設備。「外交政策」網站根據章聞韶與德國學者岑茨（Adrian Zenz）的研究、Google衛星影像，標示出新疆這類再教育營的位置，發現和闐附近一處營區，自今年4月22日以來已擴建150%。