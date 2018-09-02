抗癌新招？ 研究：抹茶可讓癌細胞「休眠」並死亡！

英國研究指出，抹茶可以用來對抗癌症。（圖擷自日本抹茶一保堂網站）

2018-09-02 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕抹茶廣受國人喜愛，過去被認為有幫助減重功效，最近的研究也指出，抹茶可用於治療癌症，壓抑癌細胞獲得能量，令細胞「休眠」然後死去！

綜合外媒報導，英國索爾福德大學（University of Salford）研究指出，抹茶的萃取物可以壓抑癌細胞內的線粒體（mitochondria）進行新陳代謝，令線粒體無法為癌細胞提供能量，令癌細胞進入「休眠」狀態並死亡。

研究針對乳癌幹細胞的作用進行，研究結果發表在科學期刊《Aging》上，研究人員認為這次的研究結果令人期待，科學家們也積極找尋治療癌症的方式。該研究團隊先前就已發現，伯爵茶中的成分「佛手柑」可以殺死癌症幹細胞，這次則發現抹茶也可以用於對抗癌症。

主導研究的利桑蒂（Michael Lisanti）教授表示，「抺茶讓癌細胞不再製造能量，讓癌細胞變得不活躍，然後死亡。抹茶是天然產品，若作為膳食補充劑，具有很大的治療潛力。」

不過，英國癌症研究組織專家萊德威克（Martin Ledwick）提醒，現在還沒有證據顯示抹茶對癌症有療效，還需要在臨床測試驗證。