不滿同胞亂丟垃圾 強國女博士生怒罵「支那」被退學

廈門大學對田佳良做出退學處分、並開除其黨籍。（圖取自網路）

2018-09-02 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門大學博士生田佳良，不滿民眾在上海迪士尼樂園亂丟垃圾，為此抨擊「惡臭你支」，引發大批中國網友指控她辱中崇日。廈門大學昨發布聲明指出，已對田佳良做出退學處分、並開除其黨籍。

綜合中媒報導，今年4月，美國漫威影業（Marvel）在上海迪士尼舉行電影宣傳活動，現場滿地垃圾及食物殘渣，還有電影海報慘遭踐踏，田佳良以網名「潔潔良」在網路上抨擊「惡臭你支」，引發中國網友撻伐，指她是「精日的渣滓」。

中國網民肉搜後，查出她是廈門大學博士生，赫然發現她過去在遼寧師範大學就讀時，就已是中共黨員，畢業後因為優秀表現被保送到廈門大學讀研究所，並當上廈大2015級碩士生第3黨支部書記。

田佳良事後拒絕刪文，回嗆「為什麼傻逼國人幹出來的傻逼事粉紅豬不敢承認，...國家支意盎然正是低智粉紅和惡臭國人的緣故吶！」，網友更憤怒要求廈門大學取消其學籍、黨籍。

廈門大學今年4月時表示「將依紀依規對該生進行嚴肅的黨紀校紀處理」，昨發布聲明指出，田佳良隸屬的環境與生態學院研究所，也在上月15日決定將她退學，學院黨委也將她開除黨籍。