找嘸頭路！台男打工度假花光錢 靠麵包住澳洲機場1週

台籍的李男登上伯斯媒體。（圖擷自Perth Now網站）

2018-09-02 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕慘！一名台灣籍的李姓男子赴澳洲打工度假，卻找不到工作，最近被發現睡在澳洲伯斯機場（Perth Airport）一星期，期間全靠一條僅剩的麵包、泡麵、魚罐頭過活。李男坦言，因為沒錢回台灣也沒地方去，只好住在機場。

根據伯斯當地媒體《Perth Now》報導，24歲李姓台男Lee Chi Lin今年7月持工作簽證到澳洲展開度假旅程，原定10月5日返台，但因沒工作，又把錢花光，沒錢更改原本的機票，竟異想天開打算住在機場，度過在澳洲最後一個月。

報導指出，李男透過僅剩的麵包、泡麵和鮪魚罐頭填飽肚子，目前住了一週，幾乎沒有洗澡或睡覺，警方得知其狀況後，通知相關單位，最後在善心人士幫助下，航空公司在24小時內，免費幫李男改機票日期，最後順利飛回台灣。

李男表示，「我曾想睡公園，但太冷了。」他也提到，「我真的高興我能很快回家，真的是太好了，我遇到了這些幫助我離開機場的好人。我想對所有澳洲人說聲謝謝，澳洲人非常友好，總是善待來自其他國家的人。」

航空公司地勤經理凱瑟琳（Kathryn Weeks）則說，李男非常謙虛，談話很好，也一直感謝她的幫助。她進一步說，「我有兩個兒子，如果他們遇到這種情況，我也希望有人會幫助他們。」