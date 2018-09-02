馬侃追思會兩前總統感性追悼 川普打高球去

2018-09-02 04:52

〔中央社〕來自不同政黨的兩位前總統小布希和歐巴馬今天齊聚一堂，追思已故美國參議員及愛國英雄馬侃，未受邀出席追思儀式的川普總統則在儀式進行期間，前往維吉尼亞州自家高球場。

這場重要追思儀式也非難川普推動的分裂和毒性政治。

數以百萬計美國人收看的電視實況轉播告別式，幾乎華盛頓所有往昔和當今政壇權貴都出席，但川普卻明顯缺席，就在與會人士紛紛發表悼詞讚揚馬侃（John McCain）時，川普選擇逃離華府，前往位於維吉尼亞州的自家高球場。

共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）和民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama），讚揚馬侃讓他們成為更佳領導人以及體現把國家置於政黨之上的美德。追思儀式的團結氛圍，與川普落荒而逃，形成尖銳對比，凸顯出當前美國政治的令人驚訝狀態。

歐巴馬稱讚好友馬侃是非凡人物、勇士和愛國英雄，體現了美國的最美好價值，並讚揚馬侃「讓我們成為更好的總統，正如同他讓參議員變成更佳，也正如同他讓國家變得更美好般。」

歐巴馬是在呼應小布希數分鐘前的感性追悼，小布希曾於2000年共和黨初選「鞎辛擊敗」馬侃成為共和黨總統候選人，但激烈選戰競爭最後化為持久友誼。

來自不同政黨的小布希和歐巴馬的頌讚，傳達出清楚訊息：美國政治能夠也應該提升至更高層次，馬侃已樹立典範。

來自共和黨和民主黨的重量級人物齊聚華府國家大教堂，參加馬侃明天下葬前的最後一場公開追思儀式。與會者包括前總統柯林頓及夫人希拉蕊（Bill and Hillary Clinton）、前副總統高爾（Al Gore）和錢尼（Dick Cheney）以及前國務卿歐布萊特（Madeline Albright）、凱瑞（John Kerry）和季辛吉（Henry Kissinger）。

川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）以及國防部長馬提斯（Jim Mattis）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）和好萊塢大咖明星華倫比提（Warren Beatty）也出席追思會。

馬侃的女兒梅根．馬侃（Meghan McCain）在追思會上含淚追悼父親，並援引川普的競選口號駁斥川普。她說：「馬侃的美國無需再度偉大，因為美國始終偉大。」這項發言獲得熱烈鼓掌喝采。

儀式結束後，馬侃的靈柩運離國家大教堂，預定2日在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）美國海軍官校舉行私下葬禮。