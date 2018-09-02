傳沙國考慮出絕招 挖運河讓卡達變孤島

沙烏地阿拉伯傳出有意「正式切割」卡達，考慮在兩國國境之間挖出一條運河，讓卡達變成「卡達島」。圖為卡達的杜哈濱海灣。（美聯社）

2018-09-02 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯過去指控卡達支持什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthi ）等組織，導致2國之間的外交戰持續一年之久；先前曾傳出沙烏地阿拉伯方有意「正式切割」卡達，考慮在兩國國境之間挖出一條運河，讓卡達變成「卡達島」，結果近日有沙烏地阿拉伯的高階官員對此公開表示「期待」，證實運河傳言。

綜合外媒報導，沙烏地阿拉伯現任王儲，第一副首相兼國防大臣穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的資深顧問沙特阿勒．卡塔尼（Saud al-Qahtani）在個人的推特上表示，作為公民，我等不及想看到這個計畫的實行細節，這項偉大的歷史計畫將會改變這個區域的地理樣貌！

今年4月時，沙烏地阿拉伯有傳聞指出，當局有意在與境內離卡達的邊界60公裡處，挖一條寬約200公尺、深達20公尺的運河；雖然當局表示旨在開闢新的航道以促進觀光業，但該計畫還提到，運河旁還會再另外建造一個軍事基地與核廢料場。

過去沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林與埃及，指控卡達與伊朗秘密支持什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthi）等組織，結果引發雙方的外交戰，最後沙烏地阿拉伯等4國在2017年6月與卡達斷交，並對它發動經濟封鎖。

卡達當局針對「運河」的議題沒有任何回應。