「昆山龍哥」砍人反遭奪刀殺死 騎士正當防衛無刑責

2018-09-02 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕上月27日晚間，中國江蘇崑山發生一起命案，一名BMW駕駛與自行車騎士起爭執，這名BMW駕駛竟拿出刀追砍對方，沒想到被追男子反將刀子奪過來，並對著駕駛猛砍，導致其傷重不治。昆山市公安局和江蘇檢察院日前公開表示，該名自行車騎士是出於正當防衛，所以不需負刑事責任，也讓不少網友大呼爽快，「正義沒遲到！」。

綜合媒體報導，今年8月27日晚間9點30分左右，綽號「昆山龍哥」的劉海龍酒駕開著BMW在崑山市震川路上強行右轉進入非機動車道，差點撞上騎著自行車的于海明，兩人也因此發生爭執。隨後劉海龍從車上拿出一把刀攻擊于海明的頸、腰、腿部，但被于海明搶走刀子，並在混亂中捅了劉海龍好幾刀，導致劉傷重不治。事發後劉被網友爆料說他是「黑社會團體天安社」的老大，雖然警方經過調查反駁此傳聞，但是劉海龍在當地早已惡名昭彰，自2006年到崑山打工，就有了毆打他人、故意損毀他人財物、故意傷害等前科。

此案也引起熱烈討論，經過相關人員調查，死者劉海龍當天醉酒滋事，與于海明起爭執後下車對于海明拳打腳踢，還拿出刀攻擊對方，期間不法侵害程度不斷升級，就算最後劉海龍已經受傷仍然不放棄攻擊，于海明的人身安全一直都被威脅著。崑山公安局指出，依法判定于海明的行為屬於正當防衛，公安機關也撤銷于涉嫌故意傷害案。

結果出來後，獲大批網友大讚正義沒遲到，但也有人質疑如果不是社會輿論一面倒，不知道結果會不會不同。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆