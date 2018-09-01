有得吃又有錢拿！美國酪梨實驗2萬人搶報名

美國研究人員最近招募千名受試者，進行有關酪梨對身體的影響的實驗，受試者不只期間享有免費酪梨可以吃，每人還可以獲得共300美元（約新台幣9200元）的酬勞。（彭博檔案照）

2018-09-01 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶水果酪梨近年來蔚為風潮，不少人認為它能夠讓人身體變得更健康、遠離肥胖，但由於這個說法目前尚無有力的科學實驗結果佐證，美國研究人員決定，招募千名受試者，進行有關酪梨對身體的影響的實驗，受試者不只期間享有免費酪梨可以吃，每人還可以獲得共300美元（約新台幣9200元）的酬勞。

綜合外電報導，美國加利福尼亞州羅馬林達大學（Loma Linda University）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）、賓州大學（Pennsylvania State University）、波士頓塔夫茨大學（Tufts University）4間學校的研究人員，最近決定分別徵求250名、總共1000名受試者，分為每天吃1顆酪梨的對照組，與1個月不能吃超過2顆酪梨的控制組，持續半年，期間受試者需定期與營養師訪談。

研究人員將觀察這1000位受試者的身體變化，研究吃酪梨是否能有效減少腹部脂肪，並更進一步探討食用酪梨與預防心血管疾病的關聯。

這項實驗中所有的酪梨都是免費提供的，而那些被要求1個月不能吃超過2顆酪梨的對照組，在實驗結束後還會拿到額外的24顆酪梨作為補償，每位受試者也都能拿到300美元的酬勞，動人的條件，吸引了超過2萬名酪梨愛好者申請參與實驗。