梅伊出訪非洲秀舞技 外媒、網友諷「梅機器人」

梅伊出訪非洲多國時,她的舞技意外成為外界追逐的焦點。圖為正在跳舞唱歌的南非學童熱烈歡迎梅伊。(美聯社)

2018-09-01 22:15

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相梅伊(Theresa May)近日在任期內首訪南非、奈及利亞、肯亞等國,其中梅伊展現親民的一面大秀舞技,但她跳舞時四肢不協調被外界直呼「很尷尬」,更讓她被封為「梅機器人」。

綜合外媒報導,梅伊為促進非洲多國與英國的貿易及外交,8月28至30日展開3天的訪非之旅,28日她抵達南非開普敦時,當地學童用舞蹈熱情迎接,梅伊身穿紅色西裝外套,難掩興奮地擺動身體,意外成為網路熱議的對象,許多網友表示「看到快尷尬癌發作」,但也有網友認為梅伊的舞步可愛又親民,而媒體則是稱她為「梅機器人」(Maybot)。

30日梅伊前往肯亞首都奈洛比(Nairobi)的聯合國辦事處,再次大秀舞技,她模仿跳舞學童的姿勢,再度引起網友、媒體注意,認為梅伊的舞姿大幅進步,從「梅機器人」變成「舞姬特瑞莎」(Twinkle Toes Theresa)。

但部分媒體有不同看法,《每日電訊報》稱,「這是非常笨拙的跳舞。」(hilariously clumsy attempt at dancing);《衛報》則說:「梅伊是個充滿活力但笨拙的舞者(she was an awkward if energetic dancer)。

相關影片請見:

梅伊出訪南非大秀舞技

[WATCH]: Prime Minister #TheresaMay at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. @SABCNewsOnline @SAgovnews @KhayaJames @UbuntuRadioZA @PresidencyZA @DBE_SA pic.twitter.com/lanmSeKWAS — DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) 2018年8月28日

梅伊第二次跳舞