梅伊出訪非洲秀舞技 外媒、網友諷「梅機器人」

梅伊出訪非洲多國時，她的舞技意外成為外界追逐的焦點。圖為正在跳舞唱歌的南非學童熱烈歡迎梅伊。（美聯社）

2018-09-01 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）近日在任期內首訪南非、奈及利亞、肯亞等國，其中梅伊展現親民的一面大秀舞技，但她跳舞時四肢不協調被外界直呼「很尷尬」，更讓她被封為「梅機器人」。

綜合外媒報導，梅伊為促進非洲多國與英國的貿易及外交，8月28至30日展開3天的訪非之旅，28日她抵達南非開普敦時，當地學童用舞蹈熱情迎接，梅伊身穿紅色西裝外套，難掩興奮地擺動身體，意外成為網路熱議的對象，許多網友表示「看到快尷尬癌發作」，但也有網友認為梅伊的舞步可愛又親民，而媒體則是稱她為「梅機器人」（Maybot）。

30日梅伊前往肯亞首都奈洛比（Nairobi）的聯合國辦事處，再次大秀舞技，她模仿跳舞學童的姿勢，再度引起網友、媒體注意，認為梅伊的舞姿大幅進步，從「梅機器人」變成「舞姬特瑞莎」（Twinkle Toes Theresa）。

但部分媒體有不同看法，《每日電訊報》稱，「這是非常笨拙的跳舞。」（hilariously clumsy attempt at dancing）；《衛報》則說：「梅伊是個充滿活力但笨拙的舞者（she was an awkward if energetic dancer）。

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梅伊出訪南非大秀舞技

[WATCH]: Prime Minister #TheresaMay at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. @SABCNewsOnline @SAgovnews @KhayaJames @UbuntuRadioZA @PresidencyZA @DBE_SA pic.twitter.com/lanmSeKWAS — DIRCO South Africa （@DIRCO_ZA） 2018年8月28日

梅伊第二次跳舞