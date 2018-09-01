爆乳辣妹手搖飲進軍加州 居民抗議「教壞小孩」

「Bottoms Up Espresso」最近準備進軍美國加州奇哥鎮，但還未正式開店，就遭到當地居民強烈抗議，認為這間店會「教壞小孩」。（圖擷取自「Bottoms Up Espresso」推特）

2018-09-01 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國1間主打爆乳辣妹服務生的咖啡店「Bottoms Up Espresso」，最近準備進軍加州奇哥鎮（Chico），但在正式於當地開店之前，就遭到當地民眾強烈抗議，認為這家咖啡店會「教壞小孩」。

綜合媒體報導，美國咖啡店「Bottoms Up Espresso」，主打店內所有的女服務生都是辣妹、正妹，而且上班衣著都相當性感，甚至店內菜單都有一些飲料以性暗示的詞彙命名，例如「高潮咖啡」（The Big O）、「甜酒窩」（Sweet Cheeks）等等。

這間特殊的咖啡廳最近準備進軍美國加州奇哥鎮，但還未正式開店，就遭到當地居民強烈抗議，認為這間店會「教壞小孩」，還有1名開設舞蹈班的女老師表示，她非常不希望有天看到這間店開在他的舞蹈教室附近，也不想看到店家帶壞小朋友。

對於當地居民的反對聲浪，「Bottoms Up Espresso」的執行長威爾森（Nate Wilson）表示，他們最重視的是服務品質與飲料品質，而且他們有嚴謹的服裝規範，絕對比去海邊或沙灘漏得更少，而且他們的衣著風格是「優雅而不邋遢」，反駁了當地民眾的批評。當地政府也表示，由於這間店並無違法之虞，政府不能阻止它開業。