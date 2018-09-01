維權人士暫居台灣也不安全 黃燕：中國派人找到這裡來

2018-09-01 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權人士黃燕遭北京當局打壓迫害，5月29日持聯合國難民證，取得我國移民署許可，得以短暫居留台灣3個月，並在這段期間尋求第三國政治庇護。而今黃燕的居留期限已在上個月29日到期，目前已經有歐美國家表示有意願收留，為了有更多時間申請轉赴第三國，黃燕當天再次到移民署遞件，申請多留在台灣一個月獲准。

獲准多留1個月 等待轉赴第三國

據悉，黃燕因為在中國宣揚基督教，因緣際會下與另外一名維權人士高智晟接觸，之後中國當局開始迫害，她也因此入獄多次，甚至懷有身孕還被痛毆，導致流產，當局還拒絕罹患癌症的她保外就醫。2016年逃出中國後，黃燕先後到泰國和印尼逃避中國公安追捕，之後輾轉來台。

根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，今年8月29日，黃燕在台短期居留3個月的時限到期，已經有第三方國家願意出面收留她，為了爭取更多時間，黃燕再次申請能在台多留一個月，得到移民署核可。黃燕說，留在台灣其實也很不安全，因為中國一直派人來台找她，即使行事低調，那些人還是有辦法找到她，但又不能找海外的親人幫忙，「因為他們怕被拖累，都已經保持距離」。而黃燕的家人都還在中國，她每天都深怕家人會因為她被找麻煩，對黃燕而言，身心備受煎熬，這3個月她沒有一天是能好好睡的。

協助黃燕來台的台灣關懷中國人權協會理事長楊憲宏，這段期間與對華援助協會主席傅希秋牧師積極幫黃燕爭取轉赴第三國的機會。楊憲宏說，他們希望黃燕能早日到他國，因為待在台灣，黃燕還是沒辦法完全自由。目前已經有歐美國家有意願提供黃燕政治庇護，但是他們答應不透露是哪個國家願意幫忙，他也指出，現在就只差手續辦理而已，一切等黃燕成功轉赴第三國後再說。

另外，會再多申請一個月居留台灣，除了爭取更多時間準備申請轉赴手續，楊憲宏透露，這是因為黃燕本身患有嚴重的糖尿病，需要趕緊治療，我國政府知道黃燕身體狀況後，本著人道救援的立場，願意提供更多的寬限時日。