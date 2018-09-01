英國倫敦又有氣球升空 這次是「比基尼倫敦市長」！

英國人募資製作了倫敦市長薩迪‧可汗的黃色比基尼氣球，今日升空並飛越英國國會大廈上空。（路透）

2018-09-01 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦今年7月13日時，才有「川普嬰兒」氣球高掛在空中，英國人又募資製作了倫敦市長薩迪‧可汗（Sadiq Khan）的黃色比基尼氣球，今日升空並飛越英國國會大廈上空。

綜合外電報導，施放「比基尼倫敦市長」氣球的主辦方，共吸引了約3400名英國民眾捐款，總共募得5萬8182英鎊（約新台幣232萬元），製作出1個長約8.8公尺、身穿黃色比基尼的倫敦市長薩迪‧可汗氣球，主辦方表示，施放這顆氣球是為了表達他們對倫敦市長的不滿，自從薩迪‧可汗擔任倫敦市長以來，倫敦的犯罪率不斷飆高，街頭暴力、槍枝犯罪事件層出不窮。

主辦方決定讓這顆倫敦市長氣球穿上黃色比基尼，是因為2016年薩迪‧可汗曾要求畫面中有1名身著黃色比基尼女模的「準備好你的沙灘身材了嗎？」（Are you beach body ready？）廣告，被薩迪‧可汗以向大眾灌輸不良審美定型訊息為由，禁止刊登在大眾運輸場所內，遭批損害市民言論自由，主辦方希望透過「比基尼倫敦市長」氣球嘲諷薩迪‧可汗對於言論自由的限制。

而對於這顆諷刺意味濃厚的氣球，倫敦市長薩迪‧可汗欣然表示，「雖然黃色不是我喜歡的顏色，但如果人們想將他們的週六花費在欣賞穿著黃色比基尼的我，我也相當歡迎」。