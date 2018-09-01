鞋子掉了又怎樣？肯亞選手單鞋奪3000公尺障礙賽金牌

肯亞選手基普魯托在一隻腳沒穿鞋的情況下，還逆轉奪冠。（路透）

2018-09-01 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕在瑞士蘇黎士所舉辦的國際田徑鑽石聯賽，31日進行3000公尺障礙賽，肯亞選手基普魯托（Conseslus Kipruto）在槍響僅1分多鐘左腳的鞋就不慎脫落，但他仍堅持跑下去，在一隻腳沒穿鞋的情況下，還逆轉奪冠，獲現場觀眾大讚。

綜合外媒報導，肯亞選手基普魯托是2016年里約奧運會3000公尺障礙賽金牌得主，他與眾多田徑好手31日在瑞士的國際田徑鑽石聯賽進行比賽，槍響後1分24秒，基普魯托左腳的鞋子在第一個彎就脫落，讓他變成尷尬的右腳穿鞋、左腳赤足的狀態。

不過基普魯托沒有放棄，在接下來將近7分鐘的比賽中一直緊跟著領先集團，跨過最後一道障礙時，基普魯托仍名列第二，在最後100公尺的衝刺中，他逐漸縮小與跑在首位的摩洛哥選手差距，最後一刻超越對手，他跑出8分10秒15，以0.04秒的差距逆轉奪冠，摩洛哥選手8分10秒19飲恨居次。

現場觀眾對於基普魯托的鬥志報以熱烈歡呼，由於赤腳跑步導致左腳受傷，但基普魯托依然一跛一跛地向現場致意，他表示：「有隻腳沒鞋，跑起來很辛苦又很痛，但這也激勵我絕不放棄，讓我完賽奪冠。」基普魯托也感謝觀眾的應援，讓他非常感動。

用一隻鞋奪冠引發網路熱議，外媒紛紛報導這場驚人賽事，肯亞副總統也讚揚這次壯舉；不過這不是第一次掉鞋奪冠的選手，2011年衣索比亞的吉布利梅斯凱（Dejen Gebremeskel）在波士頓室內賽3000公尺第一圈就掉鞋，但仍奪冠，2015年，肯亞選手基普喬格（Eliud Kipchoge）跑鞋的鞋墊鬆脫掛在鞋外，但還是奪下柏林馬拉松冠軍。

基普魯托在2016里約奧運會3000公尺障礙賽為肯亞奪下1面金牌，當時他以8分03秒28破了奧會紀錄。

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