最狂野放！飛機地毯式轟炸 大量魚苗空投入湖

2018-09-01 10:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國猶他州野生資源部(Utah's Department of Wildlife Resources)日前在推特上PO出一段影片,飛機在高山湖泊上飛行,突然艙門一開,大量魚苗隨著水彈從天而降,散落進湖,場面十分壯觀。

猶他州野生資源部22日在推特上公布一段20秒影片,飛機如同執行轟炸任務般,從45公尺的高空中,將大量魚苗空投至高山湖泊中野放,場面相當驚人;網友見狀後,不禁擔心這些參加空降任務的魚苗安危,不過當局表示,對魚苗來說,空投野放的方式比陸路送運更為安全。

猶他野生動物資源部解釋,飛機撒魚不僅更有效率,對魚苗來說也是壓力更小的搬運方式,若以陸路運送反而因耗時過久,導致魚苗壓力過大而暴斃,他們稱空投野放,魚苗存活率高達95-99%。

還有網友擔心魚苗會不會直接摔死在水中,猶他野生動物資源部回應,魚苗僅3-8公分長,「因為他們的身形很小,所以這個丟下去的過程並不會傷到魚群,就像跳水一樣。」

猶他州從1955年開始就施行空投魚苗,影片是當地70座高山湖泊中,要灑魚的其中一座,之所以要這麼做,是為了增加魚量,讓那些戶外休閒的旅客可以享受釣魚的樂趣,是當地重要觀光業。

Fun fact: We stock many of Utah's high-mountain lakes from the air. The fish are tiny — anywhere from 1–3 inches long — which allows more than 95% of them to survive the fall. #Utah #TroutTuesday pic.twitter.com/kotDe91Zzw