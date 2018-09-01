最狂野放！飛機地毯式轟炸 大量魚苗空投入湖

飛機在高山湖泊上飛行，突然艙門一開，大量魚苗隨著水彈從天而降，散落進湖，場面十分壯觀。（圖擷自twitter）

2018-09-01 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州野生資源部（Utah's Department of Wildlife Resources）日前在推特上PO出一段影片，飛機在高山湖泊上飛行，突然艙門一開，大量魚苗隨著水彈從天而降，散落進湖，場面十分壯觀。

猶他州野生資源部22日在推特上公布一段20秒影片，飛機如同執行轟炸任務般，從45公尺的高空中，將大量魚苗空投至高山湖泊中野放，場面相當驚人；網友見狀後，不禁擔心這些參加空降任務的魚苗安危，不過當局表示，對魚苗來說，空投野放的方式比陸路送運更為安全。

猶他野生動物資源部解釋，飛機撒魚不僅更有效率，對魚苗來說也是壓力更小的搬運方式，若以陸路運送反而因耗時過久，導致魚苗壓力過大而暴斃，他們稱空投野放，魚苗存活率高達95-99%。

還有網友擔心魚苗會不會直接摔死在水中，猶他野生動物資源部回應，魚苗僅3-8公分長，「因為他們的身形很小，所以這個丟下去的過程並不會傷到魚群，就像跳水一樣。」

猶他州從1955年開始就施行空投魚苗，影片是當地70座高山湖泊中，要灑魚的其中一座，之所以要這麼做，是為了增加魚量，讓那些戶外休閒的旅客可以享受釣魚的樂趣，是當地重要觀光業。

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