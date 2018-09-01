評貿易戰 中駐美大使說重話：美國官員缺乏基本常識

2018-09-01 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰日前於華盛頓重啟談判，卻毫無實質進展，現在更傳出美國總統川普最快將在下週對中實施新一波加稅，價值高達2000億美元（約6兆台幣）。有鑑於美中關係持續緊張，中國駐美大使崔天凱脫口，美國官員在貿易戰中缺乏基本常識，強調中國絕不會屈服在美國的威脅之下。

崔天凱當地時間週四在華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）坦言，美中關係面臨「一個大問題」，對於持續加劇的全球地緣政治競爭現象，確實有必要感到憂心。

崔天凱說，「當然，很多人對目前情勢造成的衝擊及美中關係未來會走向何處感到擔心」、「我建議大家應該放棄不切實際的幻想，那就是另一個「廣場協議」（Plaza Accord）不可能發生在中國身上」。「廣場協議」為1985年由美國雷根政府與日本、西德、法國與英國簽署的協議，旨在解決美國的貿易不平衡，使得美元大幅貶值、日幣大幅升值。

崔天凱表示，「某些位高權重者及政府顧問，以及戰略、經濟議題上的領袖，並沒有足夠的基本常識，他們相信只要把矛頭指向別人，就能夠逃避自家日益嚴重的經濟、社會分裂問題，他們認為只要把其他人當成敵人，就能讓自己變得更好。」