250年歷史許願井「尋寶探險」 挖出硬幣重逾172公斤

專家配戴氧氣瓶及呼吸裝備入井「挖寶」。（擷取自微博）

2018-09-01 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇塞克斯郡一間酒館內設有一口許願井，已有數百年歷史，酒館老闆娘近日決定委託專家下井「尋寶」，最後挖出總重380磅（逾172公斤）的硬幣，價值超過1000英鎊（約新台幣4萬元），老闆娘表示，所得款項的75％將捐給慈善機構。

綜合外媒報導，這次「撈井行動」在當地是個大活動，共吸引上百人圍觀，酒館老闆娘薩金特（Lucie Sargent）聘僱專業人員，在上週日（26日）攜帶氧氣瓶及相關呼吸設備入井「挖寶」，最終不僅撈出超乎眾人想像的鉅量硬幣，還撈出數柄牛排刀、一包零嘴及一個洋娃娃，後者據信是一名女孩2個月前遺失的，薩金特現正打算致電失主以便物歸原主。

薩金特坦言，挖出來錢幣的數量遠超過她的想像，她原先猜測只有約15公斤的硬幣，結果第一桶爆滿的硬幣很快就被打撈上來，這也讓她大吃一驚。薩金特表示，這間酒館在當地已有250年歷史，居民們都對這口許願井中的硬幣數量感到相當好奇，這次便決定將硬幣撈出並捐作慈善之用。

除了鎮上民眾私下打賭硬幣數量外，酒館也舉行相關活動，猜對撈起硬幣重量者將可享有4人份晚餐，最終由一名住在酒館附近的居民猜中，獨享這份榮耀及免費的大餐。