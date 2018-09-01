佛州老母牛驗出非典型狂牛症 美方：不會傳染給人類

2018-09-01 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國農業部（USDA）8月29日指出，8月26日佛羅里達州1頭6歲老母牛被驗出陽性非典型H型狂牛症，美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，沒有任何跡象證明這種疾病可能傳播給人類。

綜合外媒報導，這是美國15年來第6次發現感染狂牛症的牛隻，8月26日被檢測出有狂牛症的畜牧場是食用肉品上游廠商，美國農業部對此掛保證，感染的牛隻在可能污染任何屠宰設備，或傳染給其他牛隻之前就已被處理掉，「在任何時候都不會對美國的食品供應或人類健康造成風險」 。

美國農業部說明，狂牛症存在典型和非典型2種，典型狂牛症始於20世紀80年代後期、主要發生在英國，而且可能使人類感染新型庫賈氏病（new variant CJD,v-CJD），會讓人類腦部空洞化，進而喪失各種能力，牛隻出現典型狂牛症係因被餵食遭受病原污染的牛肉骨粉。

美國農業部指出，非典型狂牛症不會傳染給人類，且通常發生在較老的牛隻，一般是在8歲或更老的年紀發病，這種症狀似乎會在牛群中自發地出現，但相當罕見；世界動物衛生組織（OIE）認為，美國的狂牛症風險可以忽略不計，也不應導致任何貿易問題。

台灣食藥署：進口管理維持現行作業

我食藥署則指出，已在第一時間向美方要求儘速提供案例相關資料，並持續密切注意世界動物衛生組織對此案例評判，例如美國牛肉產品的國際警訊等。

食藥署表示，我國對於美國牛肉管理依據OIE國際規範及「台美牛肉議定書」辦理，目前僅開放我國核准之工廠生產共計66家，沒有位於佛羅里達州、30個月齡以下牛肉製品，對於美國牛肉及牛肉製品進口管理措施仍維持現行作業。

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美國農業部通告