網路誤傳綁架兒童 墨西哥2男遭村民私刑燒死

2018-09-01 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕日前墨西哥發生一起民眾私刑燒死嫌疑犯的慘案，2名男子因為在街上喝酒，還對女孩吹口哨騷擾，結果被警方逮捕；不料這件事經網路社群平台渲染後，居然變成2名男子試圖綁架兒童，結果激起一群村民直接闖進關押2人的警局，將他們拖出施暴後，再放火將他們2人活活燒死。

綜合外媒報導，這件慘案發生墨西哥的阿卡特蘭（Acatlán），2名燒死的疑犯為53歲的阿爾貝托·莫拉萊斯（Alberto Flores Morales）與21歲的里卡多·羅德里格茲（Ricardo Flores Rodriguez），這2人在一個農場工作；2人因為在公共場所喝酒，酒後還對一個女孩吹口哨騷擾，結果被警方逮捕。

不過由於阿卡特蘭近期發生多起綁架兒童事件，但因為警方一直抓不到綁匪，導致當地民眾的不滿越來越高漲；結果這起完全不相干的「公共場所喝酒」，居然在社群平台被渲染成「這對父子意圖綁架孩童，當場被抓到」，這個謠言在網路迅速發酵，隨即約150名「憤怒的正義之士」居然包圍拘捕2人的警局，最後還群情激憤的衝進警局，將這2名「綁架兒童犯」拖出拘留處，一路對他們拳打腳踢的拖到戶外廣場；當2人被揍到無法起身掙扎之時，突然有人在他們身上潑灑易燃液體，隨後點火將他們活活燒死，圍觀的群眾還紛紛拿出手機拍攝，鼓掌叫好。

事後普埃布拉（Puebla）的檢察官辦公室表示，這2個人根本沒有犯下「綁架兒童」的犯行，當局已經開始著手調查這起殺人案，並找出當天涉嫌參予這起「殘暴罪行」的兇手；而墨西哥的公安單位也對事發警局展開調查，因為這間警局在被暴民包圍時，居然沒有依照程序請求支援；而普埃布拉州州長瑪莎·阿隆索（Martha Erika Alonso）也譴責這些暴徒，表示「執行『私刑』是完全無法接受的！」

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