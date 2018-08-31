國際太空站漏氣危機 太空人手指堵洞、貼膠帶搶修

2018-08-31 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕1艘停在國際太空站（ISS）的俄羅斯太空船出現了一個細微裂縫，導致太空站出現氧氣外洩及壓力下降等現象。太空人為了修補，先以手指按住裂縫，再以膠帶修補裂縫。目前安全無虞，仍須待未來觀察情形。

綜合媒體報導，美東時間8月29晚間7時，太空站內的氣壓開始下降，太空人發現漏氣位置是在俄國聯盟號MS-08太空船，出現了直徑約2毫米的破洞。

儘管破洞細小，若是置之不理，18日後氧氣就會消耗殆盡。來自德國的太空人亞歷山大（Alexander Gerst）一開始只用手指堵住裂縫，後來俄羅斯太空人普羅科皮耶夫（Sergey Prokopyev）先貼上醫療紗布，再用環氧樹脂密封（medical gauze soaked in epoxy），將裂縫堵住。

美國航太總署美國航太總署（NASA）和俄羅斯太空官員均強調，目前太空站內的6名太空人安全無虞。然而，若是裂縫繼續惡化，可能結束6名太空人正在進行的任務，提早返回地球，而破洞並不在太空站本體，並不影響6人返回地球，可說是不幸中的大幸。

俄羅斯聯邦太空中心（RSA）認為，裂縫起因是小隕石撞擊。航太工程師羅伯特（Robert Culp）說，聯盟號的裝甲較弱，可能是破洞的原因。