77國欠繳會費 聯合國陷財政赤字

2018-08-31 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國日前傳出陷入資金短缺的問題，截至7月底的財政赤字已達1.39億美金，而原因是有高達77個成員國積欠會費導致；聯合國秘書長安東尼奧·古特瑞斯（Antonio Guterres ）表示，「聯合國的會費繳納金額從來沒有麼低過，而且遲交的趨勢還日益漸增」，他呼籲欠款的國家盡快繳納會費，並要求聯合國職員必須找到「減少開支」的方法。

綜合媒體報導，目前聯合國有193個成員國，但截至8月9日，仍有77個國家積欠會費；雖然聯合國憲章有規定，若有成員國拖欠2年以上的會費，將會失去聯合國大會投票權，但之後聯合國又提出妥協方案，允許財政困難的國家可向聯合國提出申請，如果經聯合國大會同意，就可以避免喪失票權。

不過聯合國的財政不穩也跟各國的預算年度不同有關，像是佔聯合國預算20%以上的美國目前也還沒繳納，但美國是定期在10月才會繳交會費，而其他繳納金額排在美國之後的國家，像是日本、中國、德國跟法國都已繳清；面對聯合國長期財政不穩的狀況，安東尼奧秘書長也只能指示聯合國的職員以減少開支來因應，也持續敦促這些積欠會費的成員國盡快繳交。

蒙克國際研究中心（Munk School of Global Affairs）的國際關係教授，外交政策分析師丹尼爾·迪帕策思（Daniel R. DePetris）表示，聯合國常被譏諷是個「龐大又低效率，有時還非常腐敗的官僚機構」；他認為，聯合國目前陷入的「拖欠會費危機」一事凸顯聯合國必須要進行大改革，即便許多人批評聯合國內部的「弊端」比它的預算還多，但不可諱言，世界仍需要它。