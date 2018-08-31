平均60歲以上！這家星巴克員工都是「爺奶服務生」

28日星巴克在墨西哥首都墨西哥城開店，但令人驚訝的是14名員工是平均60歲以上的「爺奶服務生」。（歐新社）

2018-08-31 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球許多國家正面臨高齡化社會，近日連鎖咖啡店星巴克在墨西哥拓店，但進到店內一看，14名員工頭髮花白，平均年齡60歲以上，應該是在家含飴弄孫的年紀，但這群「爺奶服務生」卻已躍躍欲試，準備迎接新的挑戰。

綜合外媒報導，墨西哥首都墨西哥城一間於28日開店的星巴克，14名員工年齡60至65之間，引起外界好奇。星巴克墨西哥分部的負責人古里安（Christian Gurría）表示，2013年星巴克與國家老年人研究所合作（Inapam）簽訂一項協議，意旨提供高齡的墨西哥人就業機會，如今計畫正如火如荼的進行。

「未來合作夥伴將是老年人」古里安表示，今年7000名員工中有65名「爺奶服務生」，預計明年目標增為120名；但面對外界懷疑雇用年長員工的懷疑，古里安表示，年長員工與一般員工同樣享有健保及週休二日，但考量到他們的體力，一天最長工時約6.5個小時，而且店裡的硬體設備也經過調整，更加安全。

不同於外界的隱憂，其中一名年長員工拉佐（Carmen Lazo）興奮地說：「非常榮幸能參與這項計畫」，因爲她能嘗試新事物，也期待重返職場後的體驗。