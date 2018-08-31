川普揚言想退出WTO 專家：恐引發災難性影響

2018-08-31 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，便以強勢態度自行發起貿易戰，今日在接受媒體專訪時，更持續批評世界貿易組織（WTO），控訴世界貿易組織（WTO）沒有公平對待美國，揚言要退出WTO。有專家分析，美國一旦真的退出，將嚴重衝擊全球多邊主義，同時也會造成沒有平台處理貿易爭端的後果。

據《BBC中文網》報導，針對川普揚言，若是世貿組織再不好好表現，他會考慮讓美國退出WTO，曾經擔任WTO法律顧問的香港大學法律系副教授詹姆斯‧弗萊（James Fry）擔心，若美國真的退出WTO，將引發連鎖反應，讓一些國家跟進退出WTO，且這些國家在退出後，恐怕也會傾向雙邊主義而非多邊主義，回到二戰前那種「以鄰為壑」、作出損害他國行為的情況，對貿易和國際和平會帶來災難性的影響。

弗萊也指出，要是美國選擇退出WTO，也不能只聲稱退出便完全不用履行相關的協議，而是要按機制和程序，退出每一條與世貿有關的協定，且任何正式退出組織前所展開的訴訟，仍會繼續進行，不會因為美國退出便立刻失去其法律責任。

WTO是在1995年正式運作，該組織前身是美國為了在冷戰時期對抗蘇聯一手創立的GATT秘書處，現有160多個會員國，有「經濟聯合國」之稱，組織主要職能是調解國與國的貿易糾紛，以及提供平台讓國與國之間進行談判。根據WTO規定，有意退出的國家必須在半年前以書面形式告知WTO總幹事。