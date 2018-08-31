超大「遙控車」！網友瘋傳Volvo FM車外操作系統

1名卡車駕駛為避免倒車視線死角，因此下車站在卡車前方，使用遙控方式讓卡車進行倒車。（圖擷取自Volvo影片）

2018-08-31 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名卡車駕駛為避免倒車視線死角，因此下車站在卡車前方，使用遙控方式讓卡車進行倒車，駕駛座僅剩獨自迴旋的方向盤，令網友直呼「好酷」，而這其實是富豪汽車Volvo FM開發的新技術。

網友在臉書上分享「富豪卡車馬來西亞」粉絲專頁的影片，片中1輛Volvo FM卡車駕駛左空無一人，但車輛處於行駛狀態，方向盤也不斷左右迴旋，原來是試駕人在車外，使用專屬的遙控設備操縱卡車的行進方向，讓它能做出各種角度的前進或倒退動作。

在Volvo英文官網中能見到，富豪汽車將此技術形容為「新的駕駛艙」，並在今年6月在YouTube上貼出影片，介紹新型「動態轉向系統和外部轉向功能」，讓駕駛在啟動遙控功能後，在車外幫助卡車穿越位於視線死角的障礙物，遙控器發出的電波會發送至車內接收器，再轉成電子訊號驅使傳動系統運作。

許多網友看完影片後，都感到相當驚嘆，認為此功能相當實用也有創意，但感嘆此類車款太過昂貴，其他網友則留言指出，「大朋友的遙控汽車」、「一台貴貴的遙控車」、「這台遙控車，不便宜」。

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