迫害維族人 美議員聯署籲制裁中共官員陳全國

聯合國消除種族歧視委員會（CERD）日前指出中共在新疆實施大規模電子監控、關押當地人民。（資料照，美聯社）

2018-08-31 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國消除種族歧視委員會（CERD）日前指出，中共在新疆關押上百萬新疆維吾爾族人，並迫使多達200萬人接受再教育和灌輸洗腦，近日多名美國參眾議員聯署呼籲川普政府，對參與迫害的中共官員及公司實施制裁。

根據綜合外電報導，此次聯署是由美國國會及行政當局中國委員會（CECC）兩位共同主席，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）和眾議員史密斯（Chris Smith）代表，向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發信。

聯署信指出，中共對信奉伊斯蘭教的維吾爾族人進行拘禁、虐待，限制宗教、文化活動，在新疆進行嚴密監控，使當地民眾活在電子監控之下，嚴重違反人權。該法令授權美國政府，對外國違反人權及貪腐人士實施包括禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易等制裁行動。

信中列出了包括中共官員和企業的制裁名單，名列第一的是中共新疆黨委書記陳全國，他被指曾於西藏進行過類似的種族迫害，企業方面，海康威視（Hikvision）和浙江大華技術（Dahua Technology）皆遭點名，這兩間企業獲得中共政府總值12億美元合同，開發新疆的電子監控系統。