日防衛省擬取消限制 潛艦任務不再「女性止步」

近日有日本防衛省官員透露，未來將開放女性自衛官登艦工作。圖為日本海上自衛隊的蒼龍級潛艦。（翻攝自日本「海上自衛隊」官網）

2018-08-31 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日有日本防衛省官員透露，該機構有意未來取消海上自衛隊潛艦成員的性別限制，開放女性自衛官也能登艦工作；而海上自衛隊也將改建一些隊用設施，讓潛艦任務不再是「女性止步」。

綜合媒體報導，為監視北韓海上走私，及中國近年強化海上戰力，導致東海火藥味上升，已讓現役潛艦人員深感任務繁重；再加上日本當局有意將現役的18艘潛鑑，增加到22艘，因此防衛省考慮人員編制後，認為可透過招募女性自衛官解決問題。此外，防衛省也考量在2023年左右，取消女性自衛官的任職限制。

「女性自衛官在自衛隊的職涯發展道路將愈來愈寬廣。」防衛省表示，若未來這項「女性止步」的工作解禁，日本只剩下兩種編列的陸上自衛隊沒有女性同仁。

報導提到，為讓女性適應目前仍是「男性限定」的潛艦環境，及每次出任務至少動輒至少1個月，相關部門已提出應對措施。

防衛省透露，位在廣島縣，隸屬海上自衛隊的「潛艦教育訓練隊」設施，將開始新增女性用房間及廁所，並開設相關教育訓練；且預計未來五年左右，女性自衛官能掌握潛艦任務必備的知識與技能。目前已有些女性自衛官加入短期航海訓練，未來將把這些出航遇到的問題，再提出來檢討並改善。

據指出，日本自衛隊自1993年來，以分階段取消原本對女性任職的相關限制；而2008年時，海上自衛隊的護衛艦工作對女性自衛官解禁。