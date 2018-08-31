西班牙奔牛節改用250公斤巨球追人 男子被重擊頭部受傷

2018-08-31 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的節日─西班牙奔牛節（Los sanfermines）每年夏天吸引許多觀光客到西班牙觀光，但由於不少動保人士抗議奔牛節的鬥牛太過殘忍，因此將鬥牛活動改成用巨型保麗龍球來追逐人們，不減刺激度也不殘忍，但日前卻傳出一名男子參加此節慶時，頭部嚴重受傷掛彩送醫。

據西班牙埃菲通訊社（EFE）報導，一名29歲的男子在當地鬥牛場的門上被250公斤巨型保麗龍球擊中後，頭部受到嚴重的創傷，緊急透過直升機撤離到附近醫院接受醫治。

市長哈維爾·德洛斯·尼托斯（Javier de los Nietos）出面表示，在撞到男子之前，球已先擊中圍欄，所以撞擊力道沒有那麼嚴重；不過馬塔爾皮諾鎮也表示，將研擬明年的奔牛節要所有參加者戴上頭盔，以確保安全

綜合外媒報導，馬塔爾皮諾鎮（Mataelpino）26日舉行奔牛節活動，這個小鎮是西班牙第一個舉辦「跑球」（running of the balls）活動的地方，在250公斤的巨型保麗龍球上畫上公牛圖案，由人工推動保麗龍球的方式來追逐參加者，取代傳統的鬥牛活動，這種模式已在西班牙其他地方興起流行。

這已不是第一次改良版的奔牛節出意外，在2017年時，一名參與者被巨型保麗龍球擊中頭部成昏迷狀態；另一名參與者被撞到3條肋骨骨折住院治療。

Credit: @Sandra Fernández