郭文貴：班農將主持王健被殺新聞發布會

郭文貴表示班農將負責王健被殺國際新聞發布會的主持。（圖擷自郭媒體網站）

2018-08-31 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕海航集團創始人王健今年7月離奇死亡後，國際社會熱議是否遭殺人滅口，而中國流亡富豪郭文貴更指稱王健是遭中共特務跨國暗殺，並揚言公布證據。郭文貴在30日宣布，初步決定將在10月底至11月11日之間，在紐約林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts）召開王健被殺國際新聞發布會，並由前美國白宮首席策士班農（Steve Bannon）負責主持。

郭文貴在美國時間30日直播表示，初步決定於10月底後、11月11日之前，舉行王健被殺真相國際新聞發布會，對於爲何較先前預定時間延期？郭文貴表示：「有太多法律程序要走！」包含場地、法律、文件、保安等問題都需要處理，因此延後。初步決定將在紐約林肯表演藝術中心舉行，並由班農負責主持，更預告屆時將有一位媒體界的大老在場，而此人也會是主持人之一。

針對主辦場地的問題，郭文貴指出，「原先看了4家，頭2家有點害怕！」但是其他2家很樂意提供場地，並表示「天榻下來我們得頂住！郭先生我們歡迎你來！」在初步勘查後，訂在林肯表演藝術中心舉行，郭文貴更表示將身著防彈衣，防止不測。「我可幹的是共產黨，全世界第二有權力的國家、最兇狠的集團，我們不會屈服的！」

郭文貴爆與班農多次開會 台灣媒體不敢出席

郭文貴表示，與班農針對文件、法律相關的嚴肅性，「開了好幾次會！」更指出班農向他表示，不用擔心記者來不來，全世界將有許多媒體參與其中。郭文貴表示，到時候不會歡迎太多華人媒體來，而到目前為止，「聯絡的媒體都是世界上超級的媒體，電視台、報紙、現代媒體網站。」更表示馬來西亞、新加坡媒體最多，而香港、台灣、日本的媒體就很少，估計不太敢來，並表示絕大多數會是美國媒體。

有網友在直播中嗆郭文貴「2018又開始吹牛B！」郭文貴反諷式的回應，「是！我都是在吹牛B，那你看啥呀？我都是在滿嘴跑火車，非常愛吹！郭文貴就是滿嘴跑火車，吹牛嘛！都吹呀！我全都是吹呀！吹不吹咱們很快就要兌現了！」