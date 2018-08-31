火星沙塵暴失聯近3月 NASA：可望與機會號恢復聯繫

火星表面從5月底起受到前所未見的巨大沙塵暴襲捲，右圖為沙塵暴影響下的火星，左圖為火星目前的狀態。（圖擷取自NASA）

2018-08-31 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕火星表面5月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致美國太空總署（NASA）派出的火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態並失聯至今。NASA今天表示，目前沙塵暴終於明顯減弱，機會號將可透過太陽光重新充電並與團隊恢復聯繫。

火星表面從5月30日起爆發劇烈沙塵暴，至今已超過90天，這波沙塵暴發展相當迅速，影響範圍一度超過4分之1的火星表面積。巨量沙塵漫天蔽日，令採用太陽能供電的「機會號」系統被迫進入休眠狀態，進入該狀態意味著機會號與NASA的聯繫已完全中斷，NASA更因而完全無法掌握機會號在沙塵暴中的受損程度。

NASA今天指出，過去3個月襲捲火星表面的沙塵暴已逐漸減弱，現已可從衛星影像透過肉眼觀察火星表面的大致地貌，與過去一片黃霧的狀況相差甚遠。加州噴氣推進器實驗室的科學家認為，火星天空的透光程度已可使足夠的太陽光照射至地表，機會號很快可以自動啟動恢復裝置，並重新與地球聯繫。

NASA表示，機會號過去2個半月陷入休眠，期間受到損傷目前仍無法評估，科學家希望機會號能盡速完成充電並發送訊號，一旦接收到機會號的訊息，團隊將盡速協助辨別其狀況並將其系統重新上線。