不是台灣！BBC：丹麥學生上課時間居全球之首

台灣學生一天上課時間在全球「名列前茅」。BBC指出，丹麥學生每年平均上課時數最高，香港的學費則為全球最高昂。示意圖。（資料照）

2018-08-31 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣學生一天上課、唸書逾10小時，時間之長居世界前幾名。《BBC》整理出其他國家學生的上課時間、學費比較，結果顯示丹麥學生每年平均上課時間最高，香港的學費則為全球最昂貴。

《BBC》 報導引述經濟合作發展組織（OECD）的數據，指出已開發國家的學生，每年平均上課時數為800小時，丹麥學生一年上課時數為1000小時，是33個已開發國家中，上課時數最長的國家，另一方面，俄羅斯學生一年上課時數雖只有500小時，卻不影響學習成效，該份數據表示，俄羅斯人民的識字率為100%。

報導提到，要將一名孩子養育到大學畢業，香港父母每年平均要花13萬1161美元（約新台幣402萬7000萬元），做為子女的學雜費，上述僅為公立學校的費用，若就讀私立學校，則要再加上10萬美元（約新台幣307萬元）的學費，堪稱全球學費最高；全球學費第二貴的國家則為阿拉伯聯合大公國。

數據顯示，法國父母在學費的支出上，相較其他國家而言是最低的，每年平均花費1萬6千美元（約新台幣50萬元）。

本報曾報導，台灣不少高中生放學後仍會至補習班額外上課，直到晚上10點左右，才回家休息，被認為是全球最血汗的學生。