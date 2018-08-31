南韓擔憂美方不爽 《板門店宣言》進展沒力

2018-08-31 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外界近日認為，以廢核換取朝鮮半島和平的美國，在北韓無核化未有進展的情況下，對南北韓關係邁進太過快速感到不悅，導致第一次「文金會」簽署的《板門店宣言》落實乏力。

《韓聯社》報導，《板門店宣言》簽署的南北韓開設聯絡辦公室（聯辦）和對接鐵路等約定，日前都如火如荼地展開。但近日美國不滿朝鮮半島無核化遲遲沒有進展，因此不願兩韓關係發展太快，造成原先把棄核談判與兩韓聯辦視作兩回事的南韓當局，不得不顧慮美方感受，延緩或叫停上述兩項事務。

青瓦台發言人27日針對原先預計8月底揭牌的兩韓聯辦延緩一事表示，因為發生了新情況，有必要進行相應的審視。

而兩韓對接鐵路一事，《韓聯社》則指出，駐韓的美軍兼領導聯合國軍司令部司令擔憂，檢測鐵軌的南韓方火車載著燃料訪北韓，有違聯合國禁運決議，因此叫停兩韓跨徑鐵路考察。

報導顯示，上述事件反映出美國政府當前的態度；加上美國總統川普24日，突取消國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）上週的訪北韓行，讓文在寅政府需重新審視三方關係。

「兩韓關係的邁進，有助美朝關係解凍。」《韓聯社》寫道，南韓當局先前相信，兩北韓友好的關係，有助於美方向北韓的無核化談判，但此種論述目前對美國是不可行的。

而外界輿論則普遍認為，只有蓬佩奧訪北韓成行，且核談判取得進展，兩韓才能順利落實《板門店宣言》。