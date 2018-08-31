「這裡的水也有點問題！」美國8員警同時升格當爸媽

肯塔基州厄蘭格市（Erlanger）警局，也有8名員警去年在同時間，紛升格成為人父、人母，笑說「我們這裡的水可能也有點問題！」（圖擷取自Erlanger Police Department臉書）

2018-08-31 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城郊區的班納沙漠醫療中心（Banner Desert Medical Center），本月初有16名女護士同時懷孕，笑說「可能是醫院的水有問題」；而在肯塔基州厄蘭格市（Erlanger）警局，也有8名員警去年在同時間，紛升格成為人父、人母。

綜合外媒報導，厄蘭格市警局在臉書上分享8名員警抱著孩子的照片，詼諧表示「我想我們這裡的水好像也有點問題！」，因為這8名員警在去年同時間，紛紛升格做了爸媽；警員阿奇利（Ryan Atchley）透露，知道要與同事一起成為父親後，他表示「喔，我要有孩子了」，另外7名員警則會幽默齊回「喔，我們也是」。

阿奇利進一步指出，能與同事一起成為父親、母親是件巧合又神奇的事，但未來排班可能會成為一個問題。這則貼文獲得廣大網友迴響，文中也點名奧克拉荷馬州葛蘭普爾市消防局，因為今年5月，該局也有7名消防員同時升格為人父。