哈佛招生以「個性評級」作為潛規則？ 美司法部挺亞裔學生

2018-08-31 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕30日美國司法部向波士頓聯邦法院遞交「利益聲明」（Statement of Interest），以支持對哈佛大學（Harvard University）招生制度歧視的訴訟，在長達37頁的「利益聲明」中，嚴厲譴責哈佛的招生方式，認為哈佛在招生過程中利用主觀的「個性評級」（Personal Rating）作為考量，此做法不利美國亞裔學生，是為歧視，案件將於10月開審。

綜合外媒報導，早在2014年，哈佛大學遭「學生公平入學組織」（Students for Fair Admissions，SFFA）指控在招生程序上有種族歧視的嫌疑；2015年被64名亞裔學生申訴，指哈佛大學稱為保持大學種族多樣性，在招生時會考慮種族因素，眾多爭議引起全美關注，美司法部介入調查。

《波士頓環球報》報導，美司法部長塞申斯（Jeff Sessions）在其聲明中稱，哈佛在評估申請人資料時，會對「個人特質」作為參考 ，例如申請人是否善良、是否具領導能力、是否看起來有勇氣等主觀因素，對亞裔學生相當不利，亞裔學生們這方面的得分也的確低於其他申請人，因此支持原告對哈佛的控訴，希望法院盡快展開調查。

《福斯新聞》報導，司法部在法院審理案件前遞交利益聲明，指出哈佛大學未能證明在錄取決定過程中沒有歧視亞裔學生，司法部長塞申斯更在聲明中表示，任何美國人都不該因種族因素被拒絕入學，司法部有責任保護美國人民的權利，這個案件很重要。

據《波士頓環球報》報導，針對歧視亞裔學生的指控，哈佛大學發聲明表示，對司法部的干預以及學生公平入學組織的指控「深感失望」，並說道：「哈佛從不歧視任何群體的申請人，但將繼續捍衛每個大學在錄取過程中將種族作為一個因素來考慮的合法權利。」學校對申請入學者進行全面分析以並確保學校由多元種族背景的學生組成，收生制度一切合法，並沒有歧視。