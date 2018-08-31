暖化使害蟲大繁衍 吞食全球1至2成糧食

2018-08-31 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕刊載在最新一期《科學》雜誌的文章指出，昆蟲將受全球暖化影響而大量繁殖，未來這群飢腸轆轆的小傢伙們，將蠶食農作物，導致人類糧食供應出現問題。

綜合外媒引述該文章的報導，為了解昆蟲食慾對全球食物系統造成的破壞，美國華盛頓大學 （University of Washington）生物地球化學教授多伊奇（Curtis Deutsch）率領的研究團隊，將數百種昆蟲的生理數據與地球氣候模型結合並分析。

「較炎熱的氣候，會使昆蟲新陳代謝倍增，且加快牠們繁殖。」他們發現，若地球平均溫度上升1°C，小麥和玉米的損害將上升10％至25％；而若上升2°C，最快在2100年時，昆蟲的食慾將使小麥、稻米及玉米，分別縮小46％、19％和31％。

研究團隊表示，水稻多生長在熱帶環境，若溫度持續升高，該地區以水稻維食的害蟲也會相繼死亡，因此水稻產量會在全球均溫上升3°C時趨於穩定。

「溫帶地區影響程度最大。」但他們補充，英國小麥產量會因蟲害，損失從5％擴大至11％；加拿大損失的玉米產量會從6％提高到10％；而美國玉米產量也會增加3分之1的損失。

報導指出，依聯合國最新數據估計，全球約有40億人口的主食是小麥、稻米及玉米；而另一項數據顯示，目前全球每天至已少有8.15億人飽受飢餓之苦。

多伊奇警告，依據此項研究結果，若地球平均溫度持續升溫，蟲害將大幅減少全球糧食的供應，屆時受害最深的莫過於世界各地貧困的家庭。